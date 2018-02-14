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Тренер сборной РФ по хоккею взял на себя вину за поражение от Словакии на ОИ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок взял на себя вину за поражение подопечных от команды Словакии в матче первого тура на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

«Сами отдали игру, все ошибки, которые мы совершили, я беру на себя, это моя команда. Мы, видимо, решили, что всё так быстро произошло, всё так хорошо. Большинство не работает, на тренировках было всё в порядке», — приводит слова наставника российских хоккеистов «Федеральное агентство новостей».

Знарок подчеркнул, что его подопечные потеряли концентрацию после того, как забросили подряд две шайбы.

«Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой. Команды хорошие, это Олимпиада», — сказал он.

Главный тренер сборной добавил, что начало игры было хорошим.

«Просто посчитали, что 2:0 — это хорошо. На Олимпиаде так нельзя… Может, сейчас спадут оковы. Напряг был серьезный. Но всё равно обидно», — отметил Знарок.

Как сообщал портал iz.ru, в среду сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в стартовом матче на Олимпийских играх со счетом 3:2. В составе россиян шайбы забросили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Среди словаков голы забили Петер Олвецки, Мартин Бакош и Петер Черешняк.

В пятницу, 16 февраля, хоккеисты сборной России сыграют в следующем матче против команды Словении.

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