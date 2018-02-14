Российские хоккеисты стартуют на Олимпиаде матчем со Словакией

Хоккеисты сборной России в среду начнут выступление на Олимпиаде в Пхенчхане матчем группового этапа олимпийского турнира против команды Словакии.

Встреча россиян и словаков в группе B начнется в 15:10 мск. В параллельном матче встретятся другие участники квартета B — сборные США и Словении. Команда Олега Знарка после игры со Словакией проведет 16 февраля встречу со сборной США, а 17 февраля сыграют со словенцами.

Согласно регламенту олимпийского хоккейного турнира, в плей-офф выйдут все команды, однако напрямую в эту стадию смогут попасть только победители групп и лучшая сборная из числа занявших второе место. Остальные команды будут играть дополнительные матчи.

Российская команда по праву считается одним из главных фаворитов турнира. Олимпиада в Пхенчхане проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако в составе россиян на лед выйдут ранее выступавшие в НХЛ Илья Ковальчук и звезда «Детройта» Павел Дацюк, представляющие сейчас петербургский СКА.

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