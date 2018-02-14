Сборная России по хоккею на ОИ забросила две шайбы Словакии за две минуты

Мужская сборная России по хоккею стартовала на олимпийском турнире в Пхёнчхане.

В первые четыре минуты россияне забросили в ворота соперника две шайбы.

Счет на 2-й минуте открыл Николай Прохоркин, спустя две минуты удвоил преимущество Кирилл Капризов.

Однако на перерыв команды ушли при счете 2:2. На 16-минуте первого периода отличился Петер Олвецки, а через минуту Мартин Бакош.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter