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IBU сохранил международные соревнования по биатлону в России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в России ранее запланированные на 2018 год этап Кубка мира и этапы Кубка IBU.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в частности, решено оставить этап Кубка мира в Тюмени (22–25 марта) и этапы Кубка IBU в Увате (10–11 марта) и Ханты-Мансийске (14–17 марта).

В декабре 2017 года исполком IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР) и поставил под вопрос проведение соревнований в России из-за допингового скандала.

Ранее сообщалось, что женская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане перенесена на 11:15 мск 15 февраля из-за сильного порывистого ветра.

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