Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл пасьют на Олимпиаде

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Спортсмен прошел дистанцию 12,5 км с одним промахом на четырех огневых рубежах за 32 минуты 51,7 секунды. Таким образом, он стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон, бронза досталась немцу Бенедикту Доллю.

Ранее сообщалась, что женскую гонку преследования выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter