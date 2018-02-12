Прямой эфир
Сюжет:

МОК запретил экс-тренеру сборной РФ по скелетону Шнайдеру работать на ОИ

0
Фото: ТАСС/Владимир Старков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил бывшему наставнику сборной России по скелетону Вилли Шнайдеру приехать на Олимпиаду.

Шнайдер возглавлял тренерский штаб сборной России в Сочи. Он прекратил работу весной 2016 года. С начала прошлого сезона немец работает с командой Китая.

«Шнайдера нет с нами здесь. МОК запретил ему работать на этих Олимпийских играх», — приводит ТАСС слова китайского скелетониста Гэн Вэньцяна.

Напомним, МОК принял решение не аккредитовывать на Олимпиаду тренеров, которые были причастны к допинговым нарушениям своих подопечных.

От участия в Олимпийских играх были отстранены российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загитова оценила поддержку болельщиков на Олимпиаде
Россиянка Федорова стала восьмой в слоупстайле на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017