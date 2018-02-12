МОК запретил экс-тренеру сборной РФ по скелетону Шнайдеру работать на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил бывшему наставнику сборной России по скелетону Вилли Шнайдеру приехать на Олимпиаду.

Шнайдер возглавлял тренерский штаб сборной России в Сочи. Он прекратил работу весной 2016 года. С начала прошлого сезона немец работает с командой Китая.

«Шнайдера нет с нами здесь. МОК запретил ему работать на этих Олимпийских играх», — приводит ТАСС слова китайского скелетониста Гэн Вэньцяна.

Напомним, МОК принял решение не аккредитовывать на Олимпиаду тренеров, которые были причастны к допинговым нарушениям своих подопечных.

От участия в Олимпийских играх были отстранены российские скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.