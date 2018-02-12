Глава МОКа Бах намерен посетить КНДР после Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах собирается посетить КНДР.

Как сообщает Reuters, Бах планирует визит после завершения Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее Южная Корея и КНДР договорились о совместном проходе двух делегаций под флагом объединения на церемонии открытия Игр, которая состоялась 9 февраля.

Делегацию приветствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которые позже пожали друг другу руки.



