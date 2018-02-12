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Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла гонку преследования на ОИ

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала золото Олимпийских игр, победив в гонке преследования. Спортсменка преодолела дистанцию за 30 минут 35,3 секунды, допустив один промах.

Серебряную медаль завоевала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Она допустила четыре промаха и уступила победительнице 29,4 секунды. Бронза досталась француженке Анаис Бескон (один промах, +29,6 сек).

Лучшая из россиянок — Татьяна Акимова — заняла 31-е место (четыре промаха, +03.15,5), передает газета «Спорт-Экспресс».

Как писал портал iz.ru, сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала. К соревнованиям были допущены лишь отдельные атлеты из России.

На текущий момент российские спортсмены завоевали две медали на Олимпиаде — серебряную и бронзовую.

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