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Международный союз биатлонистов понизил статус российских спортсменов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР).

Как сообщает телеканал «Звезда», российские спортсмены сохранили право участвовать в соревнованиях под эгидой IBU, а Тюмень осталась хозяйкой этапа Кубка мира.

IBU объявил, что статус СБР понижен до временного членства, а вопрос восстановления полного членства СБР будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18.

Заседание исполкома было посвящено решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских спортсменов в Олимпийских играх – 2018.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную Россию от участия в Играх-2018 в Пхенчхане, но при этом допустил российских спортсменов до участия под олимпийским флагом.

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