Биатлонист Бабиков не смог поговорить с журналистами на ОИ из-за холода

Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане не смог пообщаться с прессой из-за холода.

После финиша Бабиков миновал микст-зону, в которой спортсмены общаются с представителями прессы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Союза биатлонистов России, биатлонист «сделал это потому, что у него сильно замерзли руки».

В пасьюте Бабиков финишировал 40-м, стартовав 57-м. Гонку выиграл французский биатлонист Мартен Фуркад. Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон, бронза досталась немцу Бенедикту Доллю.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter