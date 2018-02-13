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Биатлонист Бабиков не смог поговорить с журналистами на ОИ из-за холода

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане не смог пообщаться с прессой из-за холода.

После финиша Бабиков миновал микст-зону, в которой спортсмены общаются с представителями прессы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Союза биатлонистов России, биатлонист «сделал это потому, что у него сильно замерзли руки».

В пасьюте Бабиков финишировал 40-м, стартовав 57-м. Гонку выиграл французский биатлонист Мартен Фуркад. Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон, бронза досталась немцу Бенедикту Доллю.

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