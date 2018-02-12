Фуркад потребовал от МОКа объяснить причины недопуска Шипулина на ОИ-2018

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что заинтересован в получении объяснений от руководства Международного олимпийского комитета (МОК) о причинах недопуска россиянина Антона Шипулина до участия в зимних Олимпийских играх, которые проходят в эти дни в южнокорейском Пхенчхане.

«Мы, атлеты, хотим знать больше. Мы рады, что Антон Бабиков и Матвей Елисеев участвуют в Олимпиаде. Но нам сложно понять, почему Шипулин не может участвовать в Играх. Хотим знать причины от МОКа», — приводит слова спортсмена «Федеральное агентство новостей».

Фуркад подчеркнул, что нельзя винить спортсменов из России за все грехи, связанные с допингом.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в гонке преследования, пройдя дистанцию 12,5 км с одним промахом на четырех огневых рубежах за 32 минуты 51,7 секунды. Тем самым французский биатлонист стал трехкратным олимпийским чемпионом. Второе место досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, третье место — немцу Бенедикту Доллю.