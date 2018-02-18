Сборная Чехии обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Чехия, таким образом, оторвалась от команды Канады, которая занимает второе место в группе А, на четыре очка и гарантировала себе место в 1/4 финала Олимпиады.

Ранее выход в четвертьфинал напрямую обеспечили себе россияне, которые в третьем матче группового этапа крупно обыграли США.



