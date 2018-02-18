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Глава НОКа Южной Кореи извинился перед волонтерами на Олимпиаде

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ки Хын извинился перед волонтерами после конфликта. 

Как передает «Спорт-Экспресс», функционер в резкой форме общался с обслуживающим персоналом, который просил того покинуть место, зарезервированное для представителей Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным СМИ, у Ли Ки Хына не было аккредитации, которая давала бы ему право занять данное место.

Ранее сообщалось, что гости Олимпиады в Пхёнчхане восхитились болельщицами из КНДР.

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