Глава НОКа Южной Кореи извинился перед волонтерами на Олимпиаде

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ки Хын извинился перед волонтерами после конфликта.

Как передает «Спорт-Экспресс», функционер в резкой форме общался с обслуживающим персоналом, который просил того покинуть место, зарезервированное для представителей Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным СМИ, у Ли Ки Хына не было аккредитации, которая давала бы ему право занять данное место.

Ранее сообщалось, что гости Олимпиады в Пхёнчхане восхитились болельщицами из КНДР.

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