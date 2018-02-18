Атлетам из РФ рекомендовали проводить меньше времени в соцсетях
Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил, что российским олимпийцам рекомендуется проводить меньше времени в социальных сетях во время Игр.
По его словам, атлеты из России на Играх ранее неоднократно отмечали, что их пытаются спровоцировать в социальных сетях.
«Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях», — сказал Поздняков.
Ранее Поздняков заявил, что вопрос о возвращении олимпийцам российского флага решится 24 февраля.
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