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Биатлонистка Кузьмина стала трехкратной олимпийской чемпионкой

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Биатлонистка Анастасия Кузьмина из Словакии завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх. 

Спортсменка допустила на четырех огневых рубежах один промах. Серебро досталось Дарье Домрачевой из Белоруссии (отставание 18,8 секунды), бронза — норвежке Тириль Экхофф (+27,7).

Кузьмина завоевала третью золотую олимпийскую медаль в карьере. 

Ранее спортсменка посвятила серебряную медаль в индивидуальной гонке своему брату, российскому биатлонисту Антону Шипулину, который по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не получил приглашение на Олимпиаду.

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