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Оргкомитет Олимпиады отменил рукопожатия в хоккее из-за норовируса

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Оргкомитет Олимпийских игр принял решение отменить предматчевые и послематчевые рукопожатия в хоккее из-за многочисленных случаев заболевания норовирусной инфекцией.

«Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» — говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР). Как отмечает «Газета.ру», организационный комитет заменил рукопожатие капитанов отбиванием кулачков.

Ранее сообщалось, что вирус подхватили два фристайлиста сборной Швейцарии. Всего число заразившихся норовирусной инфекцией на Играх — около 250 человек.

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