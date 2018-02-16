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Более 240 человек заболели норовирусной инфекцией на Олимпиаде

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Число заразившихся норовирусной инфекцией на зимних Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане выросло до 244 человек.

Об этом в Twitter сообщает журналист Los Angeles Times Нэйтан Фэнно.

В связи со вспышкой вируса более 1,2 тыс. сотрудников, охраняющих правопорядок на Олимпиаде, были отстранены от работы и помещены на карантин. Их заменили 900 солдат, которые будут выполнять данные функции, пока персонал не вернется к работе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 177 человек заразились норовирусом. Это подтвердил комитет организации зимних Олимпийских игр. Также в комитете подчеркнули, что среди заболевших нет членов иностранных делегаций и олимпийских спортсменов.

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