Два швейцарских фристайлиста заразились норовирусом на Олимпиаде

Два фристайлиста сборной Швейцарии заразились норовирусом на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Этот случай стал первым официально зарегистрированным среди спортсменов, передает Reuters.

Имена заразившихся не называются. Отмечается, что они не останутся в Олимпийской деревне.

Ранее сообщалось, что число заразившихся норовирусной инфекцией на Играх выросло до 244 человек. В связи со вспышкой вируса более 1,2 тыс. сотрудников, охраняющих правопорядок на Олимпиаде, были отстранены от работы и помещены на карантин.