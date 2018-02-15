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Канадский конькобежец Блумен выиграл дистанцию 10 000 м на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен завоевал золотую медаль на дистанции 10 000 м на Олимпийских играх.

При этом Блумен установил олимпийский рекорд, показав время 12 минут 39,77 секунды. 

Вторым стал голландец Йоррит Бергсма. Третье место занял итальянец Никола Тумолеро.

Ранее сообщалось, что российский конькобежец Сергей Грязцов испытывает разочарование от ошибочного невключения в состав участников Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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