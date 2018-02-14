Бобслеист Попов включен в заявку на Олимпиаду в качестве запасного

Федерация бобслея России (ФБР) включила бобслеиста Дмитрия Попова в состав на Олимпиаду в качестве запасного на тот случай, если Международный олимпийский комитет (МОК) откажет кому-то из основных пилотов команды.

Как сообщил «РИА Новости» генеральный секретарь федерации Сергей Пархоменко, «в список отстраненных, как нам объявили, Попов попал по ошибке».

«В Корею он, конечно, не приедет. Пилоты у нас как раз есть, нам не хватает разгоняющих, чтобы собрать вторую четверку», — сказал Пархоменко.

Ранее стало известно, что Попов и конькобежец Сергей Грязцов были допущены на Олимпийские игры – 2018, но в итоге их не оказалось в числе прибывших в Пхёнчхан.

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