Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе спортивных пар на ОИ

Российский дуэт фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали второй результат в соревновании спортивных пар на Олимпиаде, набрав 81,68 балла.

Первое место заняла китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,39), третьим стал канадский дуэт Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82).

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил, что будь он в сборной России, вероятно, «дал бы леща» своему коллеге Михаилу Коляде за неудачное выступление в командном турнире.

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