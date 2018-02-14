Американец Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе
Американский сноубордист Шон Уайт одержал победу в хаф-пайпе на Олимпийских играх. Это третья победа для спортсмена на ОИ.
Американец в лучшей из трех попыток набрал 97,75 балла. Серебрянную медаль завоевал японский биатлонист Аюму Хирано (95,25 балла). Бронза досталась австралийцу Скотти Джеймсу (92,00), передает агентство «Р-Спорт».
Ранее Уайт дважды побеждал на Олимпийских играх — в 2006 году в Турине и в 2010 году в Ванкувере.
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