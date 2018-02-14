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Женский финал олимпийского слалома перенесли на 16 февраля из-за погоды

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Фото: ТАSS/Joel Marklund
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Финал соревнований по горнолыжному слалому у женщин на Олимпиаде в Пхенчхане перенесен на 16 февраля из-за погоды, сообщил оргкомитет Игр.

Первая попытка в соревнованиях у женщин должна была начаться в 04:15 мск. Однако погодные условия ухудшились, из-за чего первоначально планировалось начать соревнования на полтора часа позже. Затем было принято решение о переносе старта на 16 февраля, сообщает ТАСС.

В финале соревнований по горнолыжному слалому будет выступать российская спортсменка Екатерина Ткаченко.

Отметим, что из-за плохой погоды ранее уже переносилось время соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду, а также соревнования по горным лыжам в гигантском слаломе.

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