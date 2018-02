Керлингистку Брызгалову сравнили с Меган Фокс и Анджелиной Джоли

Пользователи социальных сетей заявили о внешнем сходстве российской керлингистки Анастасии Брызгаловой с молодой Анджелиной Джоли, а также с актрисой и моделью Меган Фокс.

«Анастасия Брызгалова выглядит как Анджелина Джоли, если бы она взяла в руки швабру», — написал на своей странице в Twitter пользователь James Stewart.

«Я думала, что керлинг — это спорт для пожилых лысеющих мужчин, но Анастасия Брызгалова выглядит как Меган Фокс, и я внезапно влюбилась в керлинг», — такую запись опубликовала в своем микроблоге пользовательница под никнеймом Brooke.

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R