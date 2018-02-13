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Керлингистку Брызгалову сравнили с Меган Фокс и Анджелиной Джоли

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Фото: EUTERS/Cathal McNaughton
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Пользователи социальных сетей заявили о внешнем сходстве российской керлингистки Анастасии Брызгаловой с молодой Анджелиной Джоли, а также с актрисой и моделью Меган Фокс.

«Анастасия Брызгалова выглядит как Анджелина Джоли, если бы она взяла в руки швабру», — написал на своей странице в Twitter пользователь James Stewart. 

«Я думала, что керлинг — это спорт для пожилых лысеющих мужчин, но Анастасия Брызгалова выглядит как Меган Фокс, и я внезапно влюбилась в керлинг», — такую запись опубликовала в своем микроблоге пользовательница под никнеймом Brooke. 

 

Как сообщал портал iz.ru, Брызгалова и ее супруг и напарник по команде Александр Крушельницкий обошли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали бронзовые награды Олимпиады в Пхёнчхане.

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