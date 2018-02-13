Керлингистка Брызгалова рассказала о победном матче за бронзу Пхёнчхана

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова рассказала о победном матче против команды Норвегии, принесшем России первую олимпийскую медаль в истории отечественного керлинга, а тренер команды Василий Гудин заявил, что спортсмены были достойны бороться за золото Олимпиады.

«Мы ехали за медалью, говорили, что любая будет для нас большим счастьем. Мы рады этой бронзе. Сегодня нам помогло то, что мы семья. Мы пережили вчерашнее поражение вместе и вышли на лед одним целым», — рассказала спортсменка, слова которой приводит RT.

Она также заявила, что примером для нее с Александром Крушельницким стал Семен Елистратов, завоевавший ранее бронзу Олимпиады в шорт-треке. По словам Брызгаловой, если в керлинге была завоевана медаль, «то и другие наши спортсмены смогут».

Победу российской пары керлингистов в матче за бронзу прокомментировал также глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Действительно, это большой успех нашей команды, всего российского керлинга. Расцениваем это третье место как победу. Ребята достигли этого успеха собственным трудом, тренировками, а подчас и лишениями. Мы гордимся ими», — приводит слова Свищева ТАСС.

В свою очередь тренер российской команды Василий Гудин признался, что «прослезился после окончания матча». При этом он отметил, что Брызгалова и Крушельницкий были достойны выступать в финале олимпийских соревнований, чему помешала осечка в поединке против швейцарцев, где у россиян по ходу встречи были хорошие шансы на победу.

Напомним, 13 февраля российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали Олимпиады в Пхёнчхане, победив команду Норвегии. Эта бронза стала первой олимпийской медалью в истории российского керлинга.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter