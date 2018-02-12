Россияне завоевали серебро командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы завоевали серебро командного турнира на Олимпиаде.

Алина Загитова выиграла произвольную программу в одиночном катании у женщин. Фигурист Михаил Коляда показал второй результат в соревнованиях у мужчин. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место в танцах на льду.

Первыми в общем зачете стали канадцы, на третьей строчке – спортсмены из США.

Сегодня за медали российские атлеты поборются в биатлоне и могуле. А наши керлингисты постараются выйти в финал в миксте.

Хоккеисты уже провели первую тренировку в Пхенчхане. Сборная России дебютирует на ОИ-2018 в матче против Словакии 14 февраля.