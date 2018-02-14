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Шесть комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пхенчхане в среду

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Шесть комплектов наград будет разыграно на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в среду, 14 февраля.

Финал мужских соревнований по сноуборду в хаф-пайпе начнется в 5:30 утра по московскому времени, однако российских спортсменов в данной дисциплине представлено не будет. Заключительная вторая попытка соревнований среди горнолыжниц в сноуборде начнется в 8:45. Среди участниц заявлена российская спортсменка Екатерина Ткаченко.

Прыжки на лыжах с трамплина в рамках лыжного двоеборья среди мужчин пройдут в 7:45 и 9:00. На 11:45 запланировано начало второй части дисциплины — бега на лыжах на дистанции 10 км. От России участие в лыжном двоеборье примет Эрнест Яхин.

Россиянка Ангелина Голикова побежит в паре с Кейлин Ирвайн из Канады в женских забегах в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 1000 м в 13:00. Женская индивидуальная гонка по биатлону на 15 км, в которой заявлены Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова, начнется в 14:15.

Попытки пройдут и в заездах на санях-двойках среди мужчин. Старты назначены на 14:20 и 15:30. В соревнованиях заявлены российские спортсмены Андрей Богданов/Андрей Медведев и Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что двух российских спортсменов: бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова Международный олимпийский комитет (МОК) ошибочно не пригласил на зимние Олимпийские игры – 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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