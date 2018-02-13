Свищев назвал Брызгалову и Крушельницкого сильнейшей парой России

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого сильнейшей парой страны и отметил, что они заслужили поехать на чемпионат мира без отбора, сообщает ТАСС.

По его словам, сильнейшая пара России достойна участия в чемпионате мира и должна поехать на него без отбора, однако принимать решение по данному поводу будет исполком, сообщает «Газета.ру».

Также глава ФКР отметил, что в первую очередь действует спортивный принцип, но ситуации бывают разные. Так, команда Анны Сидоровой занимала вторые и третьи места на чемпионатах, чтобы попасть на Олимпиаду, но не прошла на Игры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи социальных сетей сравнили российскую керлингистку Анастасию Брызгалову с моделью и актрисой Меган Фокс и молодой Анджелиной Джоли.