Прямой эфир

Свищев назвал Брызгалову и Крушельницкого сильнейшей парой России

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого сильнейшей парой страны и отметил, что они заслужили поехать на чемпионат мира без отбора, сообщает ТАСС.

По его словам, сильнейшая пара России достойна участия в чемпионате мира и должна поехать на него без отбора, однако принимать решение по данному поводу будет исполком, сообщает «Газета.ру».

Также глава ФКР отметил, что в первую очередь действует спортивный принцип, но ситуации бывают разные. Так, команда Анны Сидоровой занимала вторые и третьи места на чемпионатах, чтобы попасть на Олимпиаду, но не прошла на Игры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи социальных сетей сравнили российскую керлингистку Анастасию Брызгалову с моделью и актрисой Меган Фокс и молодой Анджелиной Джоли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Керлингистка Брызгалова рассказала о победном матче за бронзу Пхёнчхана
Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в Пхёнчхане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017