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Голландец Нёйс не скучает по Юскову на Олимпиаде-2018

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Фото: Global Look Press
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Конькобежец из Нидерландов Кьелд Нёйс заявил, что не скучает по соперничеству с трехкратным чемпионом мира россиянином Денисом Юсковым, который не получил приглашение от Международного олимпийского комитета на Игры в Южной Корее.

Во вторник, 13 февраля, на соревнованиях в Пхенчхане голландец завоевал золото на дистанции 1,5 км.

«В прошлом году я бегал с ним (с Юсковым. — Прим. iz.ru), был отличный забег. Сегодня я бежал без него, и это тоже был хороший забег. Поэтому могу сказать, что не скучаю по нему», — сказал Нёйс на пресс-конференции.

Российский конькобежец Денис Юсков является рекордсменом мира на дистанции 1,5 км.

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