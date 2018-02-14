МОК ошибочно не выслал приглашения на Игры-2018 двум спортсменам из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) ошибочно не пригласил на зимние Олимпийские игры – 2018 в южнокорейском Пхенчхане двух российских спортсменов: бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова.

Об этом сообщает ТАСС, цитируя мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры.

Согласно материалам суда, рабочая группа МОКа получила список из 500 российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на игры. Одобрение получил 391 спортсмен, в том числе Грязцов и Попов, но Олимпийский комитет России (ОКР) получил уведомление только о 389 одобренных спортсменах.

Данный факт обнаружился на рассмотрении апелляции 47 российских атлетов, получивших недопуск к Олимпийским играм. В результате CAS считают, что оба спортсмена имели право выступать на Играх.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Национальному комитету (НОК) США по партнерской команде в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) выделил $91,6 млн, тогда как все остальные страны получили в общей сложности $77,9 млн.