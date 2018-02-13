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МОК опроверг требование убрать статую Свободы со шлемов сборной США

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не просил удалять статую Свободы со шлемов голкиперов женской сборной США по хоккею.

«В истории со шлемами сборной США, похоже, возникло недопонимание, мы не просили удалять символы», — говорится в сообщении МОКа в Twitter.

Ранее американские СМИ сообщили о требовании МОКа удалить изображение статуи Свободы с масок голкиперов из-за того, что изображение может нарушать правило, запрещающее демонстрацию политических символов.

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