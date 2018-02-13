Вратарей сборной США по хоккею попросили убрать статую Свободы со шлемов

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о необходимости удалить изображение статуи Свободы с масок голкиперов женской сборной США по хоккею.

Please IOC. If the Statue of Liberty violates policy, just scrap the anthems. And flags. https://t.co/7OYuCHDDGC — USA TODAY (@USATODAY) February 13, 2018

Как сообщает USA Today, в настоящее время американская сторона ведет переговоры с МОКом, чтобы оставить изображение.

Отмечается, что это изображение может нарушать правило МОКа, запрещающее демонстрацию политических символов.

Ранее сборная России по хоккею провела выставочный матч с Южной Кореей, в котором одержала уверенную победу со счетом 8:1.

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