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CAS опубликует причины недопуска россиян на Олимпиаду

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Фото: Global Look Press/Xu Jinquan
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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб поддержал идею трехкратного олимпийского чемпиона в биатлоне Мартена Фуркада, который ранее призвал обнародовать причины недопуска 47 россиян на Олимпиаду. 

По его словам, мотивировочные части решения будут представлены в ближайшее время. Как сообщает «Спорт-Экспресс», ней будут перечислены доказательства, которые использовал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — сказал Риб. Также функционер выразил уверенность в том, что члены МОКа полностью отошли от политики во время принятия решений.

5 декабря МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018. Позже на Игры допустили 169 атлетов в качестве олимпийских спортсменов из России (OAR). 1 февраля CAS оправдал 28 россиян, а 9 февраля отклонил 47 апелляций на недопуск к ОИ.

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