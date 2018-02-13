CAS опубликует причины недопуска россиян на Олимпиаду

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб поддержал идею трехкратного олимпийского чемпиона в биатлоне Мартена Фуркада, который ранее призвал обнародовать причины недопуска 47 россиян на Олимпиаду.

По его словам, мотивировочные части решения будут представлены в ближайшее время. Как сообщает «Спорт-Экспресс», ней будут перечислены доказательства, которые использовал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — сказал Риб. Также функционер выразил уверенность в том, что члены МОКа полностью отошли от политики во время принятия решений.

5 декабря МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018. Позже на Игры допустили 169 атлетов в качестве олимпийских спортсменов из России (OAR). 1 февраля CAS оправдал 28 россиян, а 9 февраля отклонил 47 апелляций на недопуск к ОИ.