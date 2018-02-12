Глава МОКа прокомментировал появление флагов РФ на трибунах Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал присутствие на трибунах спортивных арен Олимпийских игр в Пхёнчхане болельщиков из России с государственными флагами и атрибутикой.

Он отметил, что зрители имеют право поддерживать спортсменов.

«Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители — свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом», — приводит слова Баха «Газета.ру».

Как сообщал портал iz.ru, 5 декабря прошлого года МОК подтвердил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с выдвинутыми в отношении ряда российских спортсменов обвинениями в нарушениях антидопингового законодательства.

Атлетам из России, не фигурирующим в списках обвиненных, было разрешено принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом, не используя национальную символику.

Подробная информация о ситуации, связанной с отстранением российской сборной от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, доступна в сюжете портала iz.ru.