МОК выделил США в 2017 году средств больше, чем другим странам вместе взятым

Международный олимпийский комитет (МОК) выделил Национальному комитету (НОК) США по партнерской команде в 2017 году $91,6 млн, тогда как все остальные страны получили в общей сложности $77,9 млн, сообщили СМИ со ссылкой на отчеты МОКа.

Согласно отчету, который привел портал insidethegames.biz, МОК в 2017 году понес убытки в размере более $99 млн, сообщает «Спорт Экспресс».

В документе отмечено, что МОК не ожидал таких больших расходов. Организация предполагала, что расходы будут меньше из-за заключенных со спонсорами контрактов на 2017–2020 годы.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки США «отодвинуть» российских спортсменов являются недобросовестной конкуренцией и свидетельствуют о том, что американские атлеты не могут победить их в честной борьбе.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter