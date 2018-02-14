Прямой эфир
Сюжет:

МОК нашел основания не пригласить на Игры двух «чистых» атлетов из РФ

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) нашел «спорные моменты» в отношении участия в соревнованиях в Пхёнчхане конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. В этой связи два спортсмена, ранее одобренные комиссией МОКа, не получили приглашения на Игры.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. Группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты, и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — заявил на пресс-конференции директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс. Его слова передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, вопрос заново вернется в комиссию. Мы должны разобраться, были ли какие-то причины, почему спортсменов не включили в список», — цитирует Адамса в свою очередь «Спорт- Экспресс».

По словам представителя МОКа, «это очень сложное время, перед нами стоит много вызовов».

Он призвал дождаться решения комиссии и отметил, что ОКР пока не обжаловал ситуацию.

Напомним, спортивный арбитраж (CAS) уточнил, что из списка 500 российских спортсменов, переданного в МОК, одобрены кандидатуры 391 атлета, а не 389. Этими двумя «неучтенными» и не получившими приглашение на Игры стали Грязцов и Попов.

Всего в Олимпийских играх принимают участие 168 спортсменов из России.

Как писал iz.ru, более половины (56%) жителей РФ уверены, что спортсмены из России по общему медальному зачету окажутся в тройке сборных – лидеров Олимпийских игр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конькобежец из Японии провалил допинг-тест на ОИ-2018
Глава МОКа прокомментировал появление флагов РФ на трибунах Олимпиады

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017