МОК нашел основания не пригласить на Игры двух «чистых» атлетов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) нашел «спорные моменты» в отношении участия в соревнованиях в Пхёнчхане конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. В этой связи два спортсмена, ранее одобренные комиссией МОКа, не получили приглашения на Игры.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. Группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты, и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — заявил на пресс-конференции директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс. Его слова передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, вопрос заново вернется в комиссию. Мы должны разобраться, были ли какие-то причины, почему спортсменов не включили в список», — цитирует Адамса в свою очередь «Спорт- Экспресс».

По словам представителя МОКа, «это очень сложное время, перед нами стоит много вызовов».

Он призвал дождаться решения комиссии и отметил, что ОКР пока не обжаловал ситуацию.

Напомним, спортивный арбитраж (CAS) уточнил, что из списка 500 российских спортсменов, переданного в МОК, одобрены кандидатуры 391 атлета, а не 389. Этими двумя «неучтенными» и не получившими приглашение на Игры стали Грязцов и Попов.

Всего в Олимпийских играх принимают участие 168 спортсменов из России.

Как писал iz.ru, более половины (56%) жителей РФ уверены, что спортсмены из России по общему медальному зачету окажутся в тройке сборных – лидеров Олимпийских игр.