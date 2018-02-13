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Конькобежец из Японии провалил допинг-тест на ОИ-2018

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Конькобежец олимпийской сборной Японии по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 года Кэй Сайто провалил допинг-тест. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на японские СМИ.

Положительный допинг-тест 21-летнего спортсмена стал первым на этой Олимпиаде. Название запрещенного препарата, который был обнаружен в пробе конькобежца, не уточняется, сообщает «РИА Новости».

В связи с данным случаем представители Олимпийского комитета Японии созовут пресс-конференцию, а спортсмен будет отзаявлен с соревнований, уточняет RT.

Кэй Сайто является резервистом команды японской сборной на мужскую эстафету на 5000 м, финал которой должен состояться 22 февраля.

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