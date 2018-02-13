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Фигурист Траньков захотел «дать леща» Коляде за провал на ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Траньков заявил, что будь он в соборной России, вероятно, «дал бы леща» своему коллеге Михаилу Коляде за неудачное выступление на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Последний слабо откатал короткую программу в командном турнире, что повлияло на общий результат.

«Что бы я сказал Мише Коляде? Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее», — приводит слова Транькова «Газета.ру».

По его словам, катание Коляды — «это не лучший вариант» для выступления на Олимпийских играх.

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