Фигурист Траньков захотел «дать леща» Коляде за провал на ОИ-2018

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Максим Траньков заявил, что будь он в соборной России, вероятно, «дал бы леща» своему коллеге Михаилу Коляде за неудачное выступление на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Последний слабо откатал короткую программу в командном турнире, что повлияло на общий результат.

«Что бы я сказал Мише Коляде? Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее», — приводит слова Транькова «Газета.ру».

По его словам, катание Коляды — «это не лучший вариант» для выступления на Олимпийских играх.