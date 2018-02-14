Конькобежец Грязцов испытывает обиду из-за ошибочного неприглашения на ОИ

Российский конькобежец Сергей Грязцов испытывает разочарование от ошибочного невключения в состав участников Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание», — приводит слова Грязцова ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее сообщил, что из списка 500 российских спортсменов, переданного в МОК, одобрены кандидатуры 391 атлета, а не 389. Двумя не получившими приглашение на Игры стали Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.

Позже Международный олимпийский комитет заявил, что нашел «спорные моменты» в отношении участия спортсменов, из-за чего они не получили приглашения на Игры.

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