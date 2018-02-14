Прямой эфир
Сюжет:

Конькобежец Грязцов испытывает обиду из-за ошибочного неприглашения на ОИ

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский конькобежец Сергей Грязцов испытывает разочарование от ошибочного невключения в состав участников Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание», — приводит слова Грязцова ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее сообщил, что из списка 500 российских спортсменов, переданного в МОК, одобрены кандидатуры 391 атлета, а не 389. Двумя не получившими приглашение на Игры стали Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.

Позже Международный олимпийский комитет заявил, что нашел «спорные моменты» в отношении участия спортсменов, из-за чего они не получили приглашения на Игры.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бобслеист Попов включен в заявку на Олимпиаду в качестве запасного
Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе спортивных пар на ОИ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017