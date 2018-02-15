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Биатлонистка Кузьмина посвятила серебро Олимпиады брату Антону Шипулину

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина посвятила серебряную медаль Олимпийских игр в индивидуальной гонке своему брату, российскому биатлонисту Антону Шипулину.

«Родители задавались вопросом, нужно ли сюда ехать, и я им очень благодарна, что они сюда приехали, потому что мы мало видимся. Для меня это — огромная поддержка. Хотя мама часто и говорит, что Антошки здесь очень не хватает, ей больно на душе и на сердце», — рассказала биатлонистка журналистам.

Кузьмина является двукратной олимпийской чемпионкой прошлых лет. В Пхёнчхане ранее она стала второй в гонке преследования. Олимпийский чемпион Сочи Шипулин по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не получил приглашение на Олимпиаду.

Кузьмина родилась в Тюмени, однако с 2008 года выступает за Словакию.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в России ранее запланированные на 2018 год этап Кубка мира и этапы Кубка IBU.

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