Шведская биатлонистка Эберг выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде

Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.

22-летняя шведка преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту 7,2 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Эберг проводит свой второй сезон на взрослом уровне.

Второй стала Анастасия Кузьмина из Словакии (отставание 24,7 секунды; 2 промаха). Третье место заняла немка Лаура Дальмайер (+41,2; 1).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, которая финишировала на 15-й позиции (+3.10,4; 2), Ульяна Кайшева стала 24-й (+3.40,7; 2).

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в России ранее запланированные на 2018 год этап Кубка мира и этапы Кубка IBU.

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