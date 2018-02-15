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Женские сборные Канады и США по хоккею подрались на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Женская сборная Канады обыграла команду США в матче олимпийского хоккейного турнира. 

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 2:1.

На последней секунде встречи у ворот «кленовых листьев» произошла массовая драка, в результате которой две хоккеистки были наказаны штрафами.

Ранее двойника главы КНДР Ким Чен Ына вывели с трибуны во время матча по хоккею между женскими командами Кореи и Японии.

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