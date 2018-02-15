Прямой эфир

Двойника Ким Чен Ына выгнали с матча сборной Кореи на олимпиаде

0
Фото: TASS/Peter Kneffel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двойника главы КНДР Ким Чен Ына вывели с трибуны во время матча по хоккею между женскими командами Кореи и Японии на зимних Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Досмотреть игру мужчине, который очень похож на главу КНДР Ким Чен Ына, не дали люди в штатском, которые вывели его с трибун. Двойник лидера Северной Кореи остановился перед девушками и хотел станцевать, но сделать ему это не удалось.

Оказалось, что мужчину зовут Говард. Он заявил, что не хотел сделать ничего плохого, просто пришел посмотреть игру. Также он заявил, что если кому-то не нравится его лицо, то он ничего не сможет с этим поделать, потому что таким родился.

Двойник Ким Чен Ына стал известен во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2018.

Ранее портал iz.ru сообщал, что раньше запланированного срока отправили домой с Олимпийских игр в Пхенчхане российского саночника Семена Павличенко. При этом объяснений по поводу причин такого решения ему не дали ни тренерский штаб, ни Федерация санного спорта России. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фигуристка Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой Олимпиады
Тренер сборной РФ по хоккею взял на себя вину за поражение от Словакии на ОИ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017