Двойника Ким Чен Ына выгнали с матча сборной Кореи на олимпиаде

Двойника главы КНДР Ким Чен Ына вывели с трибуны во время матча по хоккею между женскими командами Кореи и Японии на зимних Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Досмотреть игру мужчине, который очень похож на главу КНДР Ким Чен Ына, не дали люди в штатском, которые вывели его с трибун. Двойник лидера Северной Кореи остановился перед девушками и хотел станцевать, но сделать ему это не удалось.

Оказалось, что мужчину зовут Говард. Он заявил, что не хотел сделать ничего плохого, просто пришел посмотреть игру. Также он заявил, что если кому-то не нравится его лицо, то он ничего не сможет с этим поделать, потому что таким родился.

Двойник Ким Чен Ына стал известен во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2018.

Ранее портал iz.ru сообщал, что раньше запланированного срока отправили домой с Олимпийских игр в Пхенчхане российского саночника Семена Павличенко. При этом объяснений по поводу причин такого решения ему не дали ни тренерский штаб, ни Федерация санного спорта России.