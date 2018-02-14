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Фигуристка Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой Олимпиады

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Российская фигуристка Евгения Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой в российских социальных сетях за первые дни зимних Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Соответствующие данные опубликованы по результатам исследования системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ BrandAnalytics.

За пять дней проведения турнира российские пользователи соцсетей опубликовали свыше 500 тыс. комментариев и постов о спортсменах. В число обсуждаемых персон вошли шорт-трекист Семен Елистратов, фигуристка Алина Загитова, фигурист Михаил Коляда и другие спортсмены.

Помимо прочего, россияне обсуждали и спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде. В их числе — биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, шорт-трекист Виктор Ан, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи социальных сетей сравнили российскую керлингистку Анастасию Брызгалову с моделью и актрисой Меган Фокс и молодой Анджелиной Джоли.

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