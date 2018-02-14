Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в Пхенчхане

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в южнокорейском Пхенчхане, где проходят зимние Олимпийские игры, сообщает телеканал RT.

Встреча состоялась в Олимпийской деревне в горном кластере. В ней приняли участие спортсмены, не участвовавшие в официальных стартах, тренировках и церемониях. В ходе встречи Бах объяснил причины недопуска россиян на Олимпийские игры, сообщил ТАСС бобслеист Максим Андрианов, присутствовавший при разговоре с главой МОКа.

«Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые всё проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОКа были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — рассказал спортсмен.

По его словам, встреча прошла в два этапа: сначала глава МОКа выступил с небольшой речью, в которой рассказал о том, почему российские спортсмены попали в такую ситуацию, а позже каждому спортсмену предоставили возможности задать вопрос главе Томасу Баху.

«Вопросов было достаточно много, глава МОКа старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него», — отметил Андрианов.

Напомним, в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России МОК запретил россиянам выступать на Олимпийских играх 2018 года под флагом страны. Российские спортсмены выступают в статусе «олимпийских атлетов из России» под олимпийским флагом. В случае выполнения россиянами ряда правил в ходе Олимпийских игр МОК может разрешить российской команде пройти на церемонии закрытия турнира под флагом своей страны.