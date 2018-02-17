Фанаты сборной России по хоккею на Олимпиаде вывесили баннер со Сталиным

Болельщики сборной России принесли на матч хоккейного турнира на Олимпиаде баннер с Иосифом Сталиным.

Это произошло во время матча с командой Словении, который команда Олега Знарка выиграла со счетом 8:2, передает «Спорт-Экспресс».

Как сообщает РЕН ТВ, Международный олимпийский комитет (МОК) проверяет информацию, так как на Олимпиаде запрещены любые формы политической пропаганды.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр принял решение отменить предматчевые и послематчевые рукопожатия в хоккее из-за многочисленных случаев заболевания норовирусной инфекцией.

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