Вопрос о возвращении олимпийцам российского флага решится 24 февраля

Вопрос о том, пройдут ли российские спортсмены под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, решится 24 февраля. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — сказал Поздняков.

По его словам, медали молодых россиян являются главным достижением первой половины Игр.

«Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия. На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить. Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе «золотые медали», но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали», — добавил он.

На данный момент в копилке российских спортсменов в Пхенчхане — девять медалей: две серебряные и семь бронзовых.