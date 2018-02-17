Шипулин поздравил сестру Кузьмину с победой в масс-старте на Олимпиаде

Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину, выступающую за сборную Словакии, с завоеванием золотой медали в масс-старте на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«Умница! Поздравляю тебя! Золото! Три медали — фантастика! Сестра, ты лучшая!» — написал Шипулин в своем аккаунте в Instagram.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 17, 2018 в 5:23 PST

Как сообщал портал iz.ru, биатлонистка Анастасия Кузьмина из Словакии завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх. Спортсменка допустила на четырех огневых рубежах один промах. Завоевав серебряную медаль в индивидуальной гонке, биатлонистка заявила, что посвящает награду отстраненному от участия в Олимпиаде Антону Шипулину. Всего на счету Кузьминой три олимпийские награды.