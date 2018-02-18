Форсберг назвал сборную России по хоккею фаворитом Олимпиады

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион, шведский хоккеист Петер Форсберг назвал сборную России фаворитом в борьбе за золотые медали в Пхенчхане.

«Команда OAR является главным фаворитом в борьбе за золото. Следом за ней на золото претендуют Швеция, Финляндия, Канада и Чехия. Глядя на игру сборной США, я думаю, что у них нет шансов, как и у команды Словакии», — сказал Форсберг норвежскому порталу Nettavisen.no.

Титулованный хоккеист отметил, что российская команда очень всех удивила своим поражением от Словакии, однако потом россияне собрались и уверенно выиграли две последующие встречи.

Форсберг также отметил, что ожидает победы от команды Германии в матче с Норвегией. В то же время норвежские хоккеисты способны обыграть противника, с которым встретятся в дополнительном матче, заявил хоккеист норвежским журналистам, попросившим его дать прогноз на судьбу сборной Норвегии на Олимпиаде.

Напомним, 17 февраля сборная России по хоккею разгромила команду США на групповом этапе олимпийского турнира в Пхенчхане. Россияне вышли в следующую стадию турнира с первого места в группе.

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