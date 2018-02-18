Болельщицы сборной США поздравили хоккеистов России с победой

Американские болельщицы поздравили российских хоккеистов с победой над сборной США в матче хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает RT.

«Атмосфера была классной, обе команды источали бешеную энергию. У россиян порядок с физической подготовкой, они нас перебегали. Нам теперь придется поддерживать Канаду», — рассказали американки, посетовав, что ни в одной из команд не было энхаэловцев.

Одна из болельщиц даже добавила, что планирует поддерживать сборную России в будущем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сборная РФ по хоккею обыграла сборную США со счетом 4:0 в матче групповой стадии и заняла первое место в группе на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.