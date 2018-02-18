Прямой эфир
Сюжет:

Болельщицы сборной США поздравили хоккеистов России с победой

0
Фото: REUTERS/Grigory Dukor
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские болельщицы поздравили российских хоккеистов с победой над сборной США в матче хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает RT.

«Атмосфера была классной, обе команды источали бешеную энергию. У россиян порядок с физической подготовкой, они нас перебегали. Нам теперь придется поддерживать Канаду», — рассказали американки, посетовав, что ни в одной из команд не было энхаэловцев.

Одна из болельщиц даже добавила, что планирует поддерживать сборную России в будущем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сборная РФ по хоккею обыграла сборную США со счетом 4:0 в матче групповой стадии и заняла первое место в группе на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фанаты сборной России по хоккею на Олимпиаде вывесили баннер со Сталиным
Вратарь сборной США высоко оценил игру российских хоккеистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017